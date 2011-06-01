Çilekli Kurabiye
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu eleyin. İçine tuz ve oda sıcaklığında tereyağını ekleyin. Malzemeyi yoğurmaya başlayın. Ardından toz şekeri ekleyin. Biraz daha karıştırıp sütü ekleyin. İyice yoğurduğunuz hamuru hafifçe unlanmış düz bir zemine alın.
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2
Merdaneyle 2 cm kalınlığında açın. Çay bardağıyla 12 adet yuvarlak kesin. Üzerlerine fırçayla süt sürün. Yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi oluncaya dek pişirin.
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3
Fırından çıkarıp enlemesine ikiye kesin. Soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırpın ve arasına sürün. İkiye bölünmüş çilekleri yerleştirip, servis yapın.
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