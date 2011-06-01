Tarif Ara
Öğünler Kurabiyeler Çilekli kurabiye

Çilekli Kurabiye

Çilekli Kurabiye
KOLAY 20 DAKİKA

Leziz çilekli kurabiye tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Unu eleyin. İçine tuz ve oda sıcaklığında tereyağını ekleyin. Malzemeyi yoğurmaya başlayın. Ardından toz şekeri ekleyin. Biraz daha karıştırıp sütü ekleyin. İyice yoğurduğunuz hamuru hafifçe unlanmış düz bir zemine alın.

  • 2

    Merdaneyle 2 cm kalınlığında açın. Çay bardağıyla 12 adet yuvarlak kesin. Üzerlerine fırçayla süt sürün. Yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi oluncaya dek pişirin.

  • 3

    Fırından çıkarıp enlemesine ikiye kesin. Soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırpın ve arasına sürün. İkiye bölünmüş çilekleri yerleştirip, servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Limonlu Lor Kurabiyesi
KOLAY 35 DAKİKA

Limonlu Lor Kurabiyesi

Çikolatalı Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Çikolatalı Kurabiye

ŞEFİKA GÜNYEL
Cevizli Kurabiye Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

Cevizli Kurabiye Tarifi

Elmalı Rulo Kurabiye
KOLAY 15 DAKİKA

Elmalı Rulo Kurabiye