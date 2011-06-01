Çilekli Kurabiye

Unu eleyin. İçine tuz ve oda sıcaklığında tereyağını ekleyin. Malzemeyi yoğurmaya başlayın. Ardından toz şekeri ekleyin. Biraz daha karıştırıp sütü ekleyin. İyice yoğurduğunuz hamuru hafifçe unlanmış düz bir zemine alın.