Enginarlı Lorlu Kiş
Kıtır hamurun üzerinde lor peyniri ve enginarın buluştuğu bu kiş hafif ve şık bir lezzet arayanlar için ideal.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için unu ve tuzu karıştırma kabına alın. Soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirin. Kum gibi olana kadar ufalayın. Yumurtayı ilave edin, karıştırın.
-
2
Hamur toparlanmazsa soğuk suyu azar azar ekleyin. Hamuru top haline getirin, streç filme sarın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
3
İç harcı için ıspanakları doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın. Ispanakları 1-2 dakika soteleyin. Soğumaya bırakın. Enginarları ince doğrayın ve kararmayı önlemek için limon sürün.
-
4
Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Kremayı ve lor peynirini ekleyerek karıştırın. Sote ıspanak ve enginarları ilave edin. Tuzu ve karabiberi katın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
-
5
Dinlenmiş hamuru unlanmış tezgahta orta boy tart kalıbı ebatlarında açın. Yağlanmış tart kalıbına hamuru yerleştirin. Kenarlarını düzeltin, tabanını çatalla delin. Üzerine pişirme kağıdı serin, kuru bakliyat dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kağıdı ve bakliyatları çıkarın. 5 dakika daha pişirin, fırından alın.
-
6
Hazırladığınız iç harcı tabana dökün. Üzerini kaşıkla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından alın, 10 dakika dinlendirin. Ilık ya da oda sıcaklığında dilimleyerek servis yapın.
