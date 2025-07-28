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Öğünler Kiş Karamelize kabaklı kiş

Karamelize Kabaklı Kiş

Karamelize Kabaklı Kiş
ORTA 30 DAKİKA

Karamelize kabakların tatlı dokusuyla zenginleşen bu kiş, hem şık hem de lezzet dolu bir tuzlu tart alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için tereyağı, un ve tuzu kırıntı haline gelene kadar çatal yardımı ile karıştın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip stand mikserinin palet ucuyla yoğurun. Dolaba kaldırılıp soğumaya bırakın.
  • 2
    Orta boy, yuvarlak ve altı çıkabilen kalıba, kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru yerleştirin. Çatal ile delikler açıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
  • 3
    Beşamel sos için tereyağı ve unu kavurun. Azar azar süt ekleyin. Tuz ve muskatı katıp iyice çırpın. Ocağa oturtup karıştırarak pişirin.
  • 4
    Karamelize kabak için rendelenip suyu sıkılmış kabakları tereyağında ve harlı ateşte karamelize olana kadar pişirip soğutun. Dereotu, kapari, yumurta ve tuz ekleyin. Beşamel sosu katıp iyice harmanlayın.
  • 5
    Karışımı kiş kalıbına yayın ve üzerine isteğe bağlı ceviz yerleştirin.
  • 6
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kızardıktan sonra dereceyi düşürüp içinin de pişmesi sağlayın. Fırından alıp 10-15 dakika dinlendirin ve servis yapın.

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