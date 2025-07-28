Karamelize Kabaklı Kiş
Karamelize kabakların tatlı dokusuyla zenginleşen bu kiş, hem şık hem de lezzet dolu bir tuzlu tart alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için tereyağı, un ve tuzu kırıntı haline gelene kadar çatal yardımı ile karıştın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip stand mikserinin palet ucuyla yoğurun. Dolaba kaldırılıp soğumaya bırakın.
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2
Orta boy, yuvarlak ve altı çıkabilen kalıba, kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru yerleştirin. Çatal ile delikler açıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
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3
Beşamel sos için tereyağı ve unu kavurun. Azar azar süt ekleyin. Tuz ve muskatı katıp iyice çırpın. Ocağa oturtup karıştırarak pişirin.
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4
Karamelize kabak için rendelenip suyu sıkılmış kabakları tereyağında ve harlı ateşte karamelize olana kadar pişirip soğutun. Dereotu, kapari, yumurta ve tuz ekleyin. Beşamel sosu katıp iyice harmanlayın.
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5
Karışımı kiş kalıbına yayın ve üzerine isteğe bağlı ceviz yerleştirin.
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6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kızardıktan sonra dereceyi düşürüp içinin de pişmesi sağlayın. Fırından alıp 10-15 dakika dinlendirin ve servis yapın.
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