Ispanaklı Kiş

Hamur için unu ve tuzu bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar karıştırın. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.