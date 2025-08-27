Ispanaklı Kiş
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için unu ve tuzu bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar karıştırın. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
2
İç harcı için tavaya zeytinyağını alın. Soğanı ekleyip soteleyin. Ardından doğranmış ıspanağı ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin.
-
3
Dinlenen hamuru unlanmış tezgaha alın. 3-4 mm kalınlığında açın. Yağlanmış tart kalıbına yerleştirin. Çatalla tabanı delin. Üzerine pişirme kağıdı serip bakliyat koyarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkarın. Üzerindeki bakliyatları kenara alın. Ispanaklı karışımı üzerine yayın.
-
4
Üzeri için yumurtaları, kremayı ve peyniri çırpın. Karışımı ıspanağın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp 10dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
