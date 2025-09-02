Kuşkonmazlı, Beşamel Soslu Kiş
Taze kuşkonmazın lezzetiyle beşamel sosun kremamsı dokusunu buluşturan bu kiş hem şık sofralara hem de hafif öğünlere çok yakışıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda 2-3 dakika haşlayın. Ardından buzlu suya alarak rengini koruyun.
-
2
Beşamel sos için bir tencereye tereyağını alın. Kısık ateşte eritip, unu ekleyerek hafifçe kavurun. Rengi değişmeye başlayınca sütü ilave ederek 1-2 dakika karıştırın. Tuz, karabiber ve arzuya göre muskat rendesini ekleyin. Kaşar peyniri rendesini katarak bir çırpma teli ile muhallebi kıvamına gelene kadar çırpın.
-
3
Hamur için tezgahı hafifçe unlayın. Milföy hamurlarını iki sıra halinde üçer kare olacak şekilde yan yana ve kenarları hafif üst üste gelecek şekilde dizin. Uçlarından birleştirin. Merdane ya da oklava yardımı ile çok inceltmeden hafifçe açarak birbirine yapıştırın. Büyük bir dikdörtgen hamur elde edeceksiniz. Bu hamuru pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, kenarlardan hafif sarkacak şekilde yerleştirin. Hamurun fazlalık kenarlarını içe doğru katlayıp şekil verin. Hamurun orta kısmına çatal ile delikler açın. Bu işlem hamurun tabanının kabarmasını engelleyecek.
-
4
Milföyün ortasına beşamel sosu yayın. Üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpin. Boylamasına ortadan ikiye böldüğünüz kuşkonmazları yan yana paralel şekilde dizin.
-
5
Üzeri için küçük bir kasede yumurta sarısı ve zeytinyağını çırpın. Fırça yardımıyla hamuru katladığınız kısımlara sürün.
-
6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur kızarıp, altın rengi alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
