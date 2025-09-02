Kuşkonmazlı, Beşamel Soslu Kiş

Hamur için tezgahı hafifçe unlayın. Milföy hamurlarını iki sıra halinde üçer kare olacak şekilde yan yana ve kenarları hafif üst üste gelecek şekilde dizin. Uçlarından birleştirin. Merdane ya da oklava yardımı ile çok inceltmeden hafifçe açarak birbirine yapıştırın. Büyük bir dikdörtgen hamur elde edeceksiniz. Bu hamuru pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, kenarlardan hafif sarkacak şekilde yerleştirin. Hamurun fazlalık kenarlarını içe doğru katlayıp şekil verin. Hamurun orta kısmına çatal ile delikler açın. Bu işlem hamurun tabanının kabarmasını engelleyecek.