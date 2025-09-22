Ispanaklı Kiş
Fırından yükselen mis kokusuyla iç ısıtan bir tarif! Ispanaklı kiş, hem bir kahvaltıda hem de özel bir davette sofranızın yıldızı olmaya aday.
Malzemeler
Yapılışı
1
Un, tuz ve küp kesilmiş soğuk tereyağını bir kaba alıp parmak uçlarıyla kırıntı kıvamına getirin.
2
Yumurta ve soğuk suyu ekleyip mutfak şefinde palet ucuyla yoğurun.
3
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
4
Hamuru kalıplara yerleştirip çatal ile delin, yeniden 20 dakika kadar soğutun.
5
İç harç için ıspanakları doğrayın, sıcak suda haşlayıp ardından buzlu suya batırın ve iyice süzün.
6
Soğanı ince doğrayın ve yağda soteleyin.
7
Ispanakları ekleyip kısa süre kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
8
Soğuyan karışıma doğranmış kırmızıbiber, yumurta, krema, kaşar peyniri ve tuzu ilave edip karıştırın.
9
Hazırladığınız harcı kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.
