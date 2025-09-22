Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Kiş Ispanaklı kiş

Ispanaklı Kiş

Ispanaklı Kiş
30 DAKİKA

Fırından yükselen mis kokusuyla iç ısıtan bir tarif! Ispanaklı kiş, hem bir kahvaltıda hem de özel bir davette sofranızın yıldızı olmaya aday.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Un, tuz ve küp kesilmiş soğuk tereyağını bir kaba alıp parmak uçlarıyla kırıntı kıvamına getirin.
  • 2
    Yumurta ve soğuk suyu ekleyip mutfak şefinde palet ucuyla yoğurun.
  • 3
    Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
  • 4
    Hamuru kalıplara yerleştirip çatal ile delin, yeniden 20 dakika kadar soğutun.
  • 5
    İç harç için ıspanakları doğrayın, sıcak suda haşlayıp ardından buzlu suya batırın ve iyice süzün.
  • 6
    Soğanı ince doğrayın ve yağda soteleyin.
  • 7
    Ispanakları ekleyip kısa süre kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • 8
    Soğuyan karışıma doğranmış kırmızıbiber, yumurta, krema, kaşar peyniri ve tuzu ilave edip karıştırın.
  • 9
    Hazırladığınız harcı kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Enginarlı Lorlu Kiş
ORTA 30 DAKİKA

Enginarlı Lorlu Kiş

Ispanaklı Atıştırmalık
KOLAY 20 DAKİKA

Ispanaklı Atıştırmalık

Kabaklı Kiş
KOLAY 15 DAKİKA

Kabaklı Kiş

Beyaz Peynirli, Enginarlı Sebzeli Kiş
KOLAY

Beyaz Peynirli, Enginarlı Sebzeli Kiş