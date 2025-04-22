Quiche Lorraine (Fransız Kişi)

Hamur için unu derin bir kaba alın. Üzerine tuzu ilave edip karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız tereyağını küp doğrayın. Unun üzerine ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar karıştırın. Yumurtayı ekleyin ve karışımı yoğurmaya başlayın. Eğer hamur toparlanmazsa 2-3 yemek kaşığı soğuk su ekleyin. Hamuru top haline getirin. Üzerini örtüp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.