Quiche Lorraine (Fransız Kişi)
Fransız mutfağının klasiği Quiche Lorraine, nefis krema dolgusu, çıtır hamuru ve enfes pastırmalı lezzetiyle sofranıza şıklık katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için unu derin bir kaba alın. Üzerine tuzu ilave edip karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız tereyağını küp doğrayın. Unun üzerine ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi bir doku elde edene kadar karıştırın. Yumurtayı ekleyin ve karışımı yoğurmaya başlayın. Eğer hamur toparlanmazsa 2-3 yemek kaşığı soğuk su ekleyin. Hamuru top haline getirin. Üzerini örtüp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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2
Hamuru buzdolabından çıkarıp hafifçe unlanmış düz bir zemine alın. Yaklaşık 30 cm çapında olacak büyüklükte merdane yardımıyla yuvarlak açın. 25 cm'lik yuvarlak tart kalıbını tereyağı ile yağlayın. Kenarlardan taşan fazlalıkları merdaneyle üzerinden geçerek kesin. Hamurun tabanına çatalla delikler açın. Üzerini kaplayacak boyutta yuvarlak pişirme kağıdı kesip yerleştirin. Bir avuç dolusu bakliyat serpiştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika ön pişirme yapın. Fırından çıkarıp ağırlıkları ve pişirme kağıdını çıkarın, 5 dakika daha fırında pişirin.
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4
İç harcı için pastırma dilimlerini küp doğrayın. Yağsız tavada 1-2 dakika sürekli karıştırarak hafifçe kızartın.
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5
Ayrı bir kapta yumurta, süt ve kremayı çırpın. Tuz, karabiber ve muskatı ekleyin. Hamurun üzerine pastırma dilimlerini serpiştirin. Üzerine rendelenmiş peyniri ekleyin. Son olarak sıvı harcı dikkatlice dökün.
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6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Üstü altın sarısı olana kadar pişirin. Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
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