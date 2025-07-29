Tavuklu Mantarlı Kiş
Kremsi mantar ve yumuşacık tavukla hazırlanan bu kiş, hem pratik hem de davet sofralarına yakışacak gurme bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kiş hamuru için unu geniş bir kaba eleyin. Soğuk tereyağını küp doğrayıp ilave edin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirerek kum gibi bir kıvam almasını sağlayın.
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2
Başka bir kasede tuzu ve suyu karıştırın. Yumurta sarısını ekleyin. İyice çırpın. Bu sıvı karışımı unlu karışıma azar azar ekleyerek yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle kapatın. Buzdolabında 4 saat bekletin.
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3
İç harcı için tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın. Mantarları orta kalınlıkta dilimleyin. Bir tavaya zeytinyağını alın. Doğranmış tavuğu ekleyin ve orta ateşte soteleyin. Tuz ve muskatı ilave edin. Tavuk suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.
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4
Mantarları ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin. Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta süt ve yumurtaları çırpın. Soğuyan tavuklu harcı sütlü karışama ekleyin.
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5
Dinlenen hamuru hafif un serpilmiş tezgâha alın. Merdane yardımıyla 30 cm çapında açın. (Kalıptan biraz büyük olmalı ki kenarlara otursun.) 25 cm'lik tart kalıbını yağlayın ve hafifçe un serpin. Açtığınız hamuru dikkatlice kalıbın içine yerleştirin.
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6
Parmak uçlarınızla hafifçe bastırarak kenarlara iyice oturtun. Kenarlarından taşan hamurları bıçak yardımıyla kesin.
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7
Hazırladığınız iç harcı eşit şekilde hamurun üzerine yayın. Kaşarı üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 50 dakika pişirin. İç harç katılaşıp hafifçe kızardığında fırından çıkarın. Ilık olarak dilimleyerek servis yapın.
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