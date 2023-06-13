Gelin Tatlısı

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.