Tarif Ara
Öğünler Kekler Gelin tatlısı

Gelin Tatlısı

Gelin Tatlısı
KOLAY 30 DAKİKA

Yumuşacık keki ve tam kıvamında muhallebisi ile oldukça hafif bir tatlı. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, gelin tatlısı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın. Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.

  • 3

    Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın.

  • 4

    Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Şekersiz Çikolatalı Kek
ZOR

Şekersiz Çikolatalı Kek

Mısır Unlu Kek
ZOR

Mısır Unlu Kek

Armutlu Kek
ZOR

Armutlu Kek

Çikolata Soslu Muzlu Kek

Çikolata Soslu Muzlu Kek