Gelin Tatlısı
Yumuşacık keki ve tam kıvamında muhallebisi ile oldukça hafif bir tatlı. Peki gelin tatlısı nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, gelin tatlısı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın. Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün.
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2
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın.
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3
Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın.
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4
Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistan cevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.
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