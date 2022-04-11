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Limonlu Akışkan Kekler

Limonlu Akışkan Kekler
KOLAY 15 DAKİKA

Çayın yanına yapabileceğiniz farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız, bu limonlu akışkan kek tarifini mutlaka deneyin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Limon sos için limonların kabuklarını içteki beyaz kısmına dokunmadan rendeleyin. Limon kabuğu ve toz şekeri ufalanana dek mutfak robotunda karıştırın.

  • 2

    Tereyağı ekleyip karıştırın. Teker teker yumurtaları ekleyip mutfak robotunun düşük hızında karıştırın. Karışıma limon suyu ve tuzu ilave edip karıştırmaya devam edin

  • 3

    . Karışımı sos tenceresine alıp ocağa oturtun ve düşük ısıda koyulaşana dek sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğutun ve kenara alın. 6 adet sufle kabını tereyağı ile yağlayıp unlayın.

  • 4

    Tereyağı ve beyaz çikolatayı birlikte benmari usulü eritin. Un, toz şeker, tuz, yumurta, yumurta sarısı, limon sosu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ekleyip iyice karıştırın.

  • 5

    Hamuru kapların 2/3'nü dolduracak şekilde pay edin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 215 derece fırında 14-17 dakika (kenarları altın rengi, ortası yumuşak olacak şekilde) pişirin. Fırından alıp 5-10 dakika soğutun. Üzerini çırpılmış krema ile süsleyip servis yapın.

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