Limonlu Akışkan Kekler
Çayın yanına yapabileceğiniz farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız, bu limonlu akışkan kek tarifini mutlaka deneyin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limon sos için limonların kabuklarını içteki beyaz kısmına dokunmadan rendeleyin. Limon kabuğu ve toz şekeri ufalanana dek mutfak robotunda karıştırın.
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2
Tereyağı ekleyip karıştırın. Teker teker yumurtaları ekleyip mutfak robotunun düşük hızında karıştırın. Karışıma limon suyu ve tuzu ilave edip karıştırmaya devam edin
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3
. Karışımı sos tenceresine alıp ocağa oturtun ve düşük ısıda koyulaşana dek sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp soğutun ve kenara alın. 6 adet sufle kabını tereyağı ile yağlayıp unlayın.
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4
Tereyağı ve beyaz çikolatayı birlikte benmari usulü eritin. Un, toz şeker, tuz, yumurta, yumurta sarısı, limon sosu, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya ekleyip iyice karıştırın.
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5
Hamuru kapların 2/3'nü dolduracak şekilde pay edin.
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6
Önceden ısıtılmış 215 derece fırında 14-17 dakika (kenarları altın rengi, ortası yumuşak olacak şekilde) pişirin. Fırından alıp 5-10 dakika soğutun. Üzerini çırpılmış krema ile süsleyip servis yapın.
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