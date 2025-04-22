Tahin Soslu Keçiboynuzlu Kek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Çırpma teli ile karıştırın. Üzerine şeker, badem sütü ve zeytinyağını ekleyin. Şeker eriyene dek çırpın.
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2
Keçiboynuzu unu, tam buğday unu, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeler karışına dek karıştırmaya devam edin. Fındığı da katıp karıştırın.
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3
Karışımı, küçük boy ve yağlanmış baton kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
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4
Tahin sos için derin bir kapta tahin, fıstık ezmesi ve kremayı karıştırıp kenara alın.
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5
Kürdan testiyle kekin pişip pişmediğini kontrol edin. Fırından çıkarın. Kek soğuduktan sonra hazırladığınız sosu üzerine yayın. İri kıyılmış fındık ve şerit doğranmış çikolata serpip servis yapın.
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