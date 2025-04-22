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Tahin Soslu Keçiboynuzlu Kek

Tahin Soslu Keçiboynuzlu Kek
ORTA 15 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kek için derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Çırpma teli ile karıştırın. Üzerine şeker, badem sütü ve zeytinyağını ekleyin. Şeker eriyene dek çırpın.
  • 2
    Keçiboynuzu unu, tam buğday unu, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ilave edin. Tüm malzemeler karışına dek karıştırmaya devam edin. Fındığı da katıp karıştırın.
  • 3
    Karışımı, küçük boy ve yağlanmış baton kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
  • 4
    Tahin sos için derin bir kapta tahin, fıstık ezmesi ve kremayı karıştırıp kenara alın.
  • 5
    Kürdan testiyle kekin pişip pişmediğini kontrol edin. Fırından çıkarın. Kek soğuduktan sonra hazırladığınız sosu üzerine yayın. İri kıyılmış fındık ve şerit doğranmış çikolata serpip servis yapın.

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