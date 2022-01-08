Beyaz kısım için yumurta akı, şeker, tuz ve vanilyayı mikserin yüksek devrinde malzeme beyazlaşıncaya kadar çırpın. Sonra mikseri en düşük ayara getirip çalışır durumda iken süt ve yağı ilave edin. Un, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu katın. Malzemeler iyice karışana kadar çırpın.