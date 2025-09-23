Zeytinli & Kurutulmuş Domatesli Rol Ekmek
İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır... Zeytinlerin tuzlu ve kurutulmuş domateslerin tatlı-ekşi aroması, bu rolde buluşarak her lokmada Akdeniz esintileri taşıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Beyaz un, tam buğday unu ve 550 gram suyu yoğurma kabında karıştırın. Yoğurmadan, sadece tüm unun ıslanmasını sağlayacak kadar karıştırmanız yeterli. Üzerini örtün ve 45-60 dakika dinlendirin. Bu aşama otolizdir, glüten yapısını güçlendirecek ilk adımdır.
-
2
Dinlenmiş karışıma 150 gram aktif ekşi mayayı ekleyin. Hafifçe yoğurarak mayayı tüm hamura yedirin. 30 dakika dinlendirin.
-
3
15 gram tuzu kalan 50 ml suyun içinde eriterek hamura ekleyin. Hamuru nazikçe katlayarak bu tuzlu suyu yedirin. Bu aşamada 50 gram zeytinyağını da azar azar ekleyerek elastik bir kıvam oluşana kadar katlama yöntemiyle hamuru yoğurun.
-
4
Hamuru 3 saat boyunca oda sıcaklığında (22-24 derece) mayalanmaya bırakın. Bu süre içinde 30 dakikada bir olmak üzere toplam 3 kez çek-uzat-katla yöntemiyle hamuru katlayın.
-
5
Son katlamadan sonra doğranmış zeytin ve marine edilmiş kuru domatesleri hamura eşit şekilde yayın. Malzemelerin hamura homojen dağılması için hafifçe yoğurabilirsiniz ancak fazla bastırmamaya dikkat edin.
-
6
Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve toplam 90 gramlık bezeler yapın. Her bezeyi dikdörtgen şeklinde açıp rulo şeklinde sararak klasik rol ekmek formu verin.
-
7
Şekil verilen ekmekleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerini örtün. 1-1.5 saat ikinci mayalanma için dinlendirin.
-
8
Fırının tabanına bir kap su koyarak buhar ortamı oluşturun. Rol ekmeklerini önceden ısıtılmış 230 derece fırına yerleştirin. 15 dakika buharla, ardından su kabını çıkarıp 10 dakika daha kuru ortamda pişirin. Toplam süre yaklaşık 25 dakikadır. Üzeri güzelce kızarıp altı hafifçe sertleşince fırından alın.
-
9
Ekmekleri tel ızgara üzerine alıp en az 30 dakika dinlendirin. İç dokusunun yerleşmesi için bu adım önemlidir. Sürenin sonunda servis yapın.
