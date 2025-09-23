Zeytinli & Kurutulmuş Domatesli Rol Ekmek

Beyaz un, tam buğday unu ve 550 gram suyu yoğurma kabında karıştırın. Yoğurmadan, sadece tüm unun ıslanmasını sağlayacak kadar karıştırmanız yeterli. Üzerini örtün ve 45-60 dakika dinlendirin. Bu aşama otolizdir, glüten yapısını güçlendirecek ilk adımdır.