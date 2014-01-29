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Muzlu Ekmek

Muzlu Ekmek
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Lezzetli ve sağlıklı bir ekmek tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mayayı ılık suda eritin. Kepekli unu bir kaba alıp ortasını açın. Süt, tarçın, tuz, mayalı su ve yağı unun ortasına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • 2
    Hamuru bir naylon poşete koyup ağzını bağlayın. Ilık bir yerde 2-3 saat kadar bekletin. Poşetten çıkarıp tekrar yoğurun. Hamuru elinizle açın. Ortasına muz, çikolata ve cevizleri yerleştirin.
  • 3
    Hamuru, iç malzemesinin dökülmemesine dikkat ederek rulo şeklinde sarın. Yağlanmış uzun bir kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

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