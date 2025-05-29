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Öğünler Ekmek Üstü Siyez unlu ekmek üstü

Siyez Unlu Ekmek Üstü

Siyez Unlu Ekmek Üstü
KOLAY

Doğal, besleyici ve doyurucu: Anadolu’nun kadim mirası siyez unu ile hazırlanan ekmek üstü tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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