Siyez Unlu Ekmek Üstü
Doğal, besleyici ve doyurucu: Anadolu’nun kadim mirası siyez unu ile hazırlanan ekmek üstü tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavada tereyağında kızartılmış siyez ekmek dilimlerini düz bir tabağa yerleştirip taban yapın. Üzerlerine lor peyniri serpip, semiz otlarını yerleştirin.
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2
Bir dilim ekmeğin üzerine çilek, diğer dilime domates, kalan dilime de hem çilek hem domates dilimlerini yerleştirin. Kavrulmuş fındık serpin. Bal gezdirip servis edin.
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