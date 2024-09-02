Lorlu Ekmek Üstü
Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve şık lorlu ekmek üstü
Malzemeler
Yapılışı
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Kabaklı karışım için kabakları incecik doğrayın. Kalan malzemeyi ekleyip harmanlayın. Lorlu karışım için tüm malzemeyi karıştırın. Köy ekmeklerini fırında veya ızgara tavada kızartın. Servis için önce lorlu karışımı ekmeklere sürün. Üzerlerine kabaklı karışımı pay edin. Soğuk olarak servis yapın.
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