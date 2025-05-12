Tarif Ara
Öğünler Ekmek Üstü Ekmek üzeri avokado ezmeli poşe yumurta

Ekmek Üzeri Avokado Ezmeli Poşe Yumurta

Ekmek Üzeri Avokado Ezmeli Poşe Yumurta
ORTA

Güne zinde başlamak isteyenler için: Kremamsı avokado ezmesiyle buluşan yumuşacık poşe yumurta, ekmek üzerinde enfes bir kahvaltı keyfi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Avokado ezmesi için avokadoyu ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın. İçlerini bir kaşık yardımıyla alın. Avokado, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi blender'de püre kıvamına gelene kadar çekin.
  • 2
    Poşe yumurta için sos tenceresini ocağa koyun. İçine suyu ekleyin. Su kaynayınca altını kısın. Sudan sadece kabarcıklar çıkacak hale gelmelidir.
  • 3
    Yumurtayı bir kaseye kırın. Suya sirkeyi ekleyin. İçinde girdap oluşması için suyu kaşıkla aynı yöne doğru karıştırın. Girdabın ortasına yumurtayı yakından ve yavaşça bırakın. 2-3 dakika pişirin.
  • 4
    Yumurtanın beyazı, sarısının etrafında katman oluşturacak. Yumurtayı kevgir ile suyun içinden alın. Ekmeğe avokado ezmesini sürün.
  • 5
    Avokadonun üzerine yumurtayı koyun. Tuz, pul biber ve kekik serpin. Mikro filizlerle süsleyin. Ilık olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kayısı Reçeli
ORTA

Kayısı Reçeli

Croque Madame
KOLAY 10 DAKİKA

Croque Madame

Avokadolu Tartine
ZOR 20 DAKİKA

Avokadolu Tartine

Enginarlı Ekmek Üstü
ORTA

Enginarlı Ekmek Üstü