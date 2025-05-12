Ekmek Üzeri Avokado Ezmeli Poşe Yumurta
Güne zinde başlamak isteyenler için: Kremamsı avokado ezmesiyle buluşan yumuşacık poşe yumurta, ekmek üzerinde enfes bir kahvaltı keyfi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokado ezmesi için avokadoyu ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın. İçlerini bir kaşık yardımıyla alın. Avokado, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi blender'de püre kıvamına gelene kadar çekin.
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2
Poşe yumurta için sos tenceresini ocağa koyun. İçine suyu ekleyin. Su kaynayınca altını kısın. Sudan sadece kabarcıklar çıkacak hale gelmelidir.
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3
Yumurtayı bir kaseye kırın. Suya sirkeyi ekleyin. İçinde girdap oluşması için suyu kaşıkla aynı yöne doğru karıştırın. Girdabın ortasına yumurtayı yakından ve yavaşça bırakın. 2-3 dakika pişirin.
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4
Yumurtanın beyazı, sarısının etrafında katman oluşturacak. Yumurtayı kevgir ile suyun içinden alın. Ekmeğe avokado ezmesini sürün.
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5
Avokadonun üzerine yumurtayı koyun. Tuz, pul biber ve kekik serpin. Mikro filizlerle süsleyin. Ilık olarak servis yapın.
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