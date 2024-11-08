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Cevizli Elma Şekeri

Cevizli Elma Şekeri

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile cevizli elma şekeri...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kaplamak için erikleri soyup dilimleyin. Çekirdek ve kabukları ile birlikte bir kaba alıp üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyin. Bu şekilde bir gece bekletin. Ertesi gün süzüp koyu pembe doğal bir gıda boyası elde edin. Doğal gıda boyanıza kalan yarım su bardağı kaynar suyu ve toz şekeri ilave edin. Sos tavasında kısık ateşte koyulaşana kadar, en az 15 dakika kaynatın.

  • 2

    Elmalara çubukları batırın. Koyu şerbetin içinde elmaları döndürüp her taraflarının sosa bulanmasını sağlayın. iri dövülmüş cevizle kaplayın. Oda sıcaklığında 2 saat kadar katılaşmasını bekleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapmak.

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