Cevizli Elma Şekeri

Kaplamak için erikleri soyup dilimleyin. Çekirdek ve kabukları ile birlikte bir kaba alıp üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyin. Bu şekilde bir gece bekletin. Ertesi gün süzüp koyu pembe doğal bir gıda boyası elde edin. Doğal gıda boyanıza kalan yarım su bardağı kaynar suyu ve toz şekeri ilave edin. Sos tavasında kısık ateşte koyulaşana kadar, en az 15 dakika kaynatın.