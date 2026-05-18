Üç Günde Konya Turu

Taş fırından yükselen tereyağı kokusu, ağır ateşte saatlerce pişen kuzu etinin iştah açan aroması ve Mevlana'nın öğretilerinden beslenen huzurlu atmosfer, Konya'yı ruhani atmosferinin yanı sıra gastronomik bir keşif alanı olarak da cazibeli hale getiriyor.

Konya mutfağı ilk bakışta gösterişsiz görünebilir. Fakat her tabakta sabır ve ustalık sonuna kadar hissediliyor. Az malzemeyle derin tatlar yaratma becerisi, bu mutfağın en belirgin özelliklerinden biri. Selçuklu saraylarının zarafeti, Mevlevi kültürünün inceliği ve Anadolu'nun bereketi Konya sofralarında buluşuyor.

Aynı tarihlerde düzenlenen 5'inci Konya Yarı Maratonu da şehre ayrı bir enerji katıyor. Bir yanda Mevlana'nın şehrine özgü dinginlik, diğer yanda sokakları dolduran koşucuların temposu… Konya, geçmiş ile bugünü aynı anda yaşatan etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Yağ Somununa Güzelleme

İlk günümüzde sabahın erken saatlerinde Hich Otel'de kahvaltıyla güne başladık. Taş fırından çıkan yağ somunu Konya mutfağının karakterini daha ilk lokmada hissettirdi. İnce açılmış hamurun tereyağı ve peynirle buluşup taş fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor bu müthiş lezzet. Görünüşü etli ekmeği andırsa da içeriği daha sade ve kahvaltılık bir karakter taşıyor. Hamurun üzerine sürülen bolca tereyağı, pişme sırasında kenarların hafifçe çıtırlaşmasını sağlarken iç kısmın yumuşak kalmasına yardımcı oluyor.

İç harçta genellikle Konya'ya özgü küflü peynir, kaşar peyniri ya da lor kullanılıyor. Bazı fırınlarda sucuklu, pastırmalı veya kavurmalı çeşitlerine de rastlanıyor. Konya'da özellikle sabah saatlerinde sıcak sıcak tüketilen yağ somunu, yanında demli bir çay veya ilerleyen saatlerde köpüklü ayranla servis ediliyor. İlk lokmada tereyağının zengin aroması, taş fırının verdiği hafif is kokusuyla birleşiyor. Sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen son derece doyurucu ve karakterli bir lezzet sunuyor.

Akşam saatlerinde izlediğimiz Sema programı, günün en etkileyici anlarından biriydi. Semazenlerin ritmik dönüşü, Konya mutfağında hissedilen denge ve ölçünün adeta görsel bir karşılığı gibiydi.

Mevlana'nın İzinde…

İkinci gün rotamız, Konya'nın manevi merkezine uzandı. Mevlana Müzesi'nde Mevlana Celaleddin Rumi'nin düşünce dünyasına tanıklık ederken, bu kültürün mutfak anlayışını da daha yakından tanıdık.

Mevlevi kültüründe mutfak; yemek pişirilen bir alan olmaktan çok daha öte sabrın, disiplinin ve hizmetin öğretildiği bir okul adeta…

Öğle yemeğinde Tayyar Atiker restoranda şehrin en köklü lezzetlerinden biri olan düğün pilavını tattık. Et suyuyla pişen tane tane pilav ve üzerine eklenen yumuşacık et, sadeliğin nasıl derin bir lezzete dönüşebileceğinin en güzel örneklerinden biriydi. Ardından Mevlana mutfağında bamya çorbası, sirkencubin gibi Mevlevi sofralarından günümüze ulaşan tatları denedik. Kurutulmuş çiçek bamyasıyla hazırlanan bamya çorbası, limonun hafif ekşiliğiyle dengelenen zarif bir başlangıç sunuyor. Bal ve sirkenin birleşimiyle hazırlanan sirkencubin ise yüzyıllardır bilinen ferahlatıcı bir içecek.

Günün devamında Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni, Panorama Konya Müzesi'ni ve Türbeönü Çarşısı'nı gezdik. Türbeönü Çarşısı'nda dolaşırken Mevlana şekeri, tahinli pide ve baharat kokuları Konya'nın gündelik yaşamına dair sıcak da bir izlenim bırakıyor insanda.

Maraton Coşkusu ve Modern Konya

Son gün, Konya Yarı Maratonu'nun heyecanıyla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklar sporcularla doluydu. Şehrin sakin atmosferi, maratonun dinamizmiyle farklı bir ritim kazanmıştı.

Ardından Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'nde Konya'nın tarihine çağdaş bir anlatımla tanıklık ettik. Teknoloji destekli sunumlar, şehrin geçmişini etkileyici bir bütünlük içinde aktarıyor.

Velespit Müzesi, Konya'nın bisiklet kültürünü yansıtan özgün duraklardan biri. Şehrin gündelik yaşamına farklı bir pencereden bakma fırsatı sunuyor.

Öğle yemeği için uğradığımız Palize, Konya mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan şık atmosferiyle dikkat çekiyor.

Akyokuş Kasrı'ndan Konya Ovası'na bakarken içilen bir fincan Türk kahvesi, bu üç günlük yolculuğun en huzurlu anlarından birine dönüştü.

Konya'dan ayrılırken aklımda gezip gördüğüm yerlerin yanı sıra taş fırından yeni çıkmış yağ somununun kokusu, düğün pilavının yalın ama etkileyici lezzeti, höşmerimin ağızda ipek gibi kayan dokusu kaldı.

Konya'ya gittiğinizde mistik havasının yanı sıra her lokmada emeğin ve geleneğin hissedildiği köklü bir lezzet kültürünü de deneyimliyorsunuz. Bu şehir, hafızalarda her yönden iz bırakıyor.

Konya'dan Ne Alınır?

Konya gezinizin ardından bu kadim şehrin lezzetlerini ve el emeği ürünlerini yanınızda götürmek isterseniz, alışveriş için en keyifli duraklardan biri Türbeönü Çarşısı. Mevlana Müzesi çevresindeki dükkânlarda hem yöresel tatlar hem de geleneksel hediyelikler bulabilirsiniz.

Mutfak Meraklıları İçin

Kuru çiçek bamya: Konya'nın meşhur bamya çorbasını evde hazırlamak için ideal.

Tahinli pide: Çay saatlerine çok yakışan, uzun süre tazeliğini koruyan yöresel bir lezzet.

Mevlana şekeri: Nane ve limon aromalı, şehrin en bilinen tatlı hatıralarından biri.

Küflü peynir: Kendine özgü aromasıyla Konya mutfağının karakteristik ürünlerinden.

Yöresel baharatlar: Özellikle bamya çorbası ve et yemeklerinde kullanılan karışımlar.

Sirkencubin şurubu: Bal ve sirke ile hazırlanan geleneksel Osmanlı içeceğinin modern yorumları.

Hediyelik Olarak

Sema temalı objeler: Semazen figürleri, magnetler ve dekoratif ürünler.

Mevlana motifli seramikler: Tabak, fincan ve süs eşyaları.

El dokuması kilim ve küçük tekstil ürünleri.

Geleneksel el işi ürünleri.

Alışveriş için Önerilen Duraklar