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Zencefilli Patates Çorbası

Zencefilli Patates Çorbası
ORTA

Soğuk günlerde içimizi ısıtan bir o kadarda sağlıklı olan zencefilli patates çorbasını denemelisiniz. Zencefilli patates nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patates ve havucu temizleyip küp doğrayın. Pırasayı ince kıyın. Zeytinyağını bir tencereye alıp, havuç ve pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup patatesi ve dilim zencefili ilave edin. Karıştırarak 5 dakika kavurun.
  • 2
    Üzerine tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, ılıtın. Çorbanın içinden süzerek 3 yemek kaşığı haşlanmış sebzeyi kenara ayırın.
  • 3
    Tenceredeki çorbayı blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bir taşım kaynatın. Ocağı kapatıp, rendelenmiş zencefili çorbaya ilave edin ve karıştırın.
  • 4
    Yoğurt ve kremayı çırpın. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine krema ve ayırdığınız tane sebzeleri pay ederek servis yapın.

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