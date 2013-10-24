Zencefilli Patates Çorbası
Soğuk günlerde içimizi ısıtan bir o kadarda sağlıklı olan zencefilli patates çorbasını denemelisiniz. Zencefilli patates nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates ve havucu temizleyip küp doğrayın. Pırasayı ince kıyın. Zeytinyağını bir tencereye alıp, havuç ve pırasayı ekleyin. Birkaç dakika kavurup patatesi ve dilim zencefili ilave edin. Karıştırarak 5 dakika kavurun.
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2
Üzerine tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, ılıtın. Çorbanın içinden süzerek 3 yemek kaşığı haşlanmış sebzeyi kenara ayırın.
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3
Tenceredeki çorbayı blenderden geçirin ve yeniden tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte bir taşım kaynatın. Ocağı kapatıp, rendelenmiş zencefili çorbaya ilave edin ve karıştırın.
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4
Yoğurt ve kremayı çırpın. Çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine krema ve ayırdığınız tane sebzeleri pay ederek servis yapın.
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