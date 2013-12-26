Yayla Çorbası
Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle pirinci 3 su bardağı suda haşlayın. Yoğurdu ayrı bir kapta, 2 su bardağı su ile sulandırın. Un ve yumurta sarısını ilave edin. İyice çırpın. Yavaş yavaş, kaynamakta olan pirinçlere ilave edin.
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2
Tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını ayrı bir kapta eritin. Nane ve pul biberi yağda yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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