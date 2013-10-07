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Yalancı Paça Çorbası

Yalancı Paça Çorbası
ORTA

Harika paça tadında, sarımsaklı sirkeli içinizi ısıtacak bir çorbadır. Peki yalancı paşa çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Et suyunu su ile birlikte bir tencereye alıp, kaynatın. Eti içine katın ve yumuşayana kadar pişirin.
  • 2
    Terbiye için derin bir kapta yumurta ve unu çırpın. Üzüm sirkesi ile dövülmüş sarımsağı ekleyip, karıştırın ve çorbanın suyundan bir kepçe alıp, içine katın.
  • 3
    Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Bu şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, tencereyi ocaktan alın.
  • 4
    Üzerin için tereyağını eritip, pul biber serpin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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