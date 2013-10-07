Yalancı Paça Çorbası
Harika paça tadında, sarımsaklı sirkeli içinizi ısıtacak bir çorbadır. Peki yalancı paşa çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Et suyunu su ile birlikte bir tencereye alıp, kaynatın. Eti içine katın ve yumuşayana kadar pişirin.
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2
Terbiye için derin bir kapta yumurta ve unu çırpın. Üzüm sirkesi ile dövülmüş sarımsağı ekleyip, karıştırın ve çorbanın suyundan bir kepçe alıp, içine katın.
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3
Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Bu şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, tencereyi ocaktan alın.
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4
Üzerin için tereyağını eritip, pul biber serpin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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