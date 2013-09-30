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Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi

Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi
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Şifalı ve doyurucu olan taze baklalı ot çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağını eritip, ince kıydığınız rezene ve taze soğanı ilave ederek, 2-3 dakika kavurun. Bakla, radika, turp otu, gelincik otu ve ısırganı da tencereye ekleyip 2 dakika daha kavurmayı sürdürün.
  • 2
    Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip 15 dakika orta ateşte pişirin. Terbiyeyi hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine çorbanın suyundan 2 kepçe katın. Daha sonra azar azar çorbaya yedirin.
  • 3
    Kaynadıkça üzerindeki köpüğü alın. Kızdırılmış tereyağına kişnişi ekleyin 1-2 dakika çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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