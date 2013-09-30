Taze Baklalı Ot Çorbası Tarifi
Şifalı ve doyurucu olan taze baklalı ot çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını eritip, ince kıydığınız rezene ve taze soğanı ilave ederek, 2-3 dakika kavurun. Bakla, radika, turp otu, gelincik otu ve ısırganı da tencereye ekleyip 2 dakika daha kavurmayı sürdürün.
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2
Tuz, karabiber ve suyunu ilave edip 15 dakika orta ateşte pişirin. Terbiyeyi hazırlamak için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine çorbanın suyundan 2 kepçe katın. Daha sonra azar azar çorbaya yedirin.
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3
Kaynadıkça üzerindeki köpüğü alın. Kızdırılmış tereyağına kişnişi ekleyin 1-2 dakika çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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