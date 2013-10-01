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Tavuk Çorbası Tarifi

Tavuk Çorbası Tarifi
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Leziz ve doyurucu olan tavuk çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk kanatlarını kısık ateşte suyunu bırakıp her iki tarafı da pembeleşinceye dek pişirin. Sıcak suyu ekleyin. 5-10 dakika haşlayın. Etleri sudan alıp, incecik didin.
  • 2
    Tekrar tencereye ekleyin. Ayrı bir yerde unu yağsız olarak kısık ateşte kavurun. Ocaktan alın. Yoğurt, limon suyu ve yumurtayı ekleyin. Birlikte çırpın. Tavuklu suya ekleyin.
  • 3
    Kısık ateşte koyulaşana dek pişirin. Ateşten almadan önce tuzunu ayarlayın. Küçük bir tavaya tereyağını alıp, pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, servis yapın.

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