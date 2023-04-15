Tatar Çorbası

Üzeri için ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Üzerine nane ve pul biber katıp iki tur karıştırın. Çorbayı keselere pay edin. Üzerlerine yoğurt ilave edip yağda yakılmış naneli pul biberi gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE…

Bu çorbanın orijinali et suyu ile yapılmaktadır. Ayrıca bu çorbanın farklı bir yapılış şekli daha vardır; yoğurt et suyu ile açılıp unla bağlanır ve hamurlar bu suda pişirilir.