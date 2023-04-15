Tatar Çorbası
Tatar çorbası nasıl yapılır? Tatar çorbası tarifi nasıldır? Kolay tarifiyle tatar çorbası…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için un, yumurta ve tuzu mutfak robotun haznesine alın ve yoğurmaya başlayın. Sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar iki aşamada su ekleyin ve yoğurun.
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2
Üzerini kapatıp kenara alın. Soğanı doğrayıcıda kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Üzerine soğanı ilave edip kavurun. Kıymayı katın. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip soteleyin.
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3
Hamuru 4 bezeye ayırın. Her birini unlanmış tezgah üzerinde mantı hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Kare şeklinde kesin. Ortalarına kıymalı harçtan yerleştirin.
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4
Hamurların kenarlarını ıslatıp üçgen olacak şekilde kapatın ve kenara alın. Rendelenmiş domatesi tencereye alın. Ayçiçeği yağı ve salçayı ilave edip karıştırın.
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5
Üzerine suyu katıp karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca tuzu, nohudu, hamurları ve maydanozu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.
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6
Üzeri için ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Üzerine nane ve pul biber katıp iki tur karıştırın. Çorbayı keselere pay edin. Üzerlerine yoğurt ilave edip yağda yakılmış naneli pul biberi gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE…
Bu çorbanın orijinali et suyu ile yapılmaktadır. Ayrıca bu çorbanın farklı bir yapılış şekli daha vardır; yoğurt et suyu ile açılıp unla bağlanır ve hamurlar bu suda pişirilir.
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