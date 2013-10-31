Sütlü Kereviz Çorbası Tarifi

Zeytinyağı ilave edip, 1-2 dakika kavurun. Su ve tuzu ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin. Tencereye alıp, sütü ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra üzerine kıyılmış kereviz sapı serpin ve sıcak olarak servis yapın.