Sütlü Balık Çorbası Tarifi
Enfes bir tada sahip bir balık çorbası tarifi denemek isterseniz sütlü balık çorbası pişirmenizi tavsiye ediyoruz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Balığı derin bir tencereye alın. Su, defne yaprağı ve kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp kullanmak üzere kenara alın. Balığın etini kemiğinden ayırın.
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2
Süt, balık suyu, küp doğranmış patates ve tereyağını bir tencereye alıp, patates yumuşayana dek pişirin. Balık eti, karabiber ve tuz ekleyip pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp dereotu serperek servis yapın.
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