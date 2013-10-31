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Öğünler Çorba Sütlü balık çorbası tarifi

Sütlü Balık Çorbası Tarifi

ORTA

Enfes bir tada sahip bir balık çorbası tarifi denemek isterseniz sütlü balık çorbası pişirmenizi tavsiye ediyoruz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Balığı derin bir tencereye alın. Su, defne yaprağı ve kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp kullanmak üzere kenara alın. Balığın etini kemiğinden ayırın.
  • 2
    Süt, balık suyu, küp doğranmış patates ve tereyağını bir tencereye alıp, patates yumuşayana dek pişirin. Balık eti, karabiber ve tuz ekleyip pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp dereotu serperek servis yapın.

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