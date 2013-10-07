Somonlu Patates Çorbası
Hiç denemediğiniz bir tarif arıyor ve bulamıyorsanız somunlu patates çorbası tam size göre. Peki somunlu patates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yağı kızdırıp küp doğradığınız patatesleri ve yuvarlak doğradığınız havuçları sote edin. Üzerine sarımsak ve halka doğradığınız biberleri ekleyin.
-
2
Dilimlediğiniz mantarları da ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurun. Tüm malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyun.
-
3
Somonu şeritler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Tuz, kimyon ve karabiberini koyun. Çok karıştırmadan kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ocaktan almadan az önce kıyılmış maydanoz ekleyin. Nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL