Tarif Ara
Öğünler Çorba Somonlu patates çorbası

Somonlu Patates Çorbası

Somonlu Patates Çorbası
ORTA

Hiç denemediğiniz bir tarif arıyor ve bulamıyorsanız somunlu patates çorbası tam size göre. Peki somunlu patates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yağı kızdırıp küp doğradığınız patatesleri ve yuvarlak doğradığınız havuçları sote edin. Üzerine sarımsak ve halka doğradığınız biberleri ekleyin.
  • 2
    Dilimlediğiniz mantarları da ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Unu ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurun. Tüm malzemelerin üstünü 1 parmak geçecek kadar sıcak su koyun.
  • 3
    Somonu şeritler halinde kesin ve tencereye ekleyin. Tuz, kimyon ve karabiberini koyun. Çok karıştırmadan kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Ocaktan almadan az önce kıyılmış maydanoz ekleyin. Nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Soğanlı Yoğurt Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Soğanlı Yoğurt Çorbası

Enginar Çorbası Tarifi
ORTA

Enginar Çorbası Tarifi

Ispanak Kökü Çorbası
ORTA

Ispanak Kökü Çorbası

Tarhunlu Lahana Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Tarhunlu Lahana Çorbası