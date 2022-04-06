Közlenmiş Biber Çorbası
Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle mutlu edecek Közlenmiş Biber Çorbası tarifi sizlerle.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Üzerine kabukları soyulup küçük doğranmış biber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip soteleyin.
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2
Acı biber salçasını da ilave edip sotelemeye devam edin. Un katıp kokusu gidene kadar kavurun. Tavuk suyunu koyun ve tencerenin kapağı kapalı olarak, ara sıra karıştırarak kaynatın.
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3
Tuz ve karabiberini ayarlayın. Blender'de çekip içine ince doğranmış ıspanağı ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin. Servis tabaklarına pay edip, üzerlerine kaşar peyniri serpin. Ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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