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Közlenmiş Biber Çorbası

Közlenmiş Biber Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle mutlu edecek Közlenmiş Biber Çorbası tarifi sizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp tereyağı eriyene kadar ısıtın. Üzerine kabukları soyulup küçük doğranmış biber ve kıyılmış sarımsağı ekleyip soteleyin.

  • 2

    Acı biber salçasını da ilave edip sotelemeye devam edin. Un katıp kokusu gidene kadar kavurun. Tavuk suyunu koyun ve tencerenin kapağı kapalı olarak, ara sıra karıştırarak kaynatın.

  • 3

    Tuz ve karabiberini ayarlayın. Blender'de çekip içine ince doğranmış ıspanağı ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin. Servis tabaklarına pay edip, üzerlerine kaşar peyniri serpin. Ekmekle birlikte sıcak olarak servis yapın.

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