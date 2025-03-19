Pırtike Çorbası Tarifi: Yoğurtlu ve Nohutlu Şifa Kaynağı! Doğu Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden biri olan Pırtike Çorbası, yoğurt ve nohutun enfes uyumuyla sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor. Kolay ve pratik tarifi hemen deneyin!