Pırtike Çorbası
Pırtike Çorbası Tarifi: Yoğurtlu ve Nohutlu Şifa Kaynağı! Doğu Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden biri olan Pırtike Çorbası, yoğurt ve nohutun enfes uyumuyla sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor. Kolay ve pratik tarifi hemen deneyin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için tüm köfte malzemesini mutfak robotunda sakız kıvamına gelene kadar yoğurun.
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2
Tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine küp doğranmış soğanı ekleyin. Rengi dönene kadar karıştırarak soteleyin. Domates, biber salçası ve pul biberi ekleyip bir iki çevirin. Üzerine kaynar suyu katıp karıştırın.
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3
Pirinci yıkayıp suyunu süzdürün ve tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kapağını kapatıp kısık ısıda pişmeye bırakın.
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4
Yoğurulan köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi ara sıra ıslatarak iki avucunuz arasında yuvarlayın. Daha sonra un ilave edilmiş tepsiye alın. Hafifçe sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayın.
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5
Ispanağı 2 cm'lik parçalar halinde doğrayın. Kaynayan tencereye katıp karıştırın ve 3-4 dakika pişirin. Sumak suyunu ve köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Reyhanı katıp karıştırın ve ocaktan alın.
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6
Tencerenin kapağı kapalı olarak 5 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda çorba kaselerine pay edin. Sıcak olarak servis yapın.
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