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Sebzeli Tarhana Çorbası

Sebzeli Tarhana Çorbası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ayçiçek yağı ve tereyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın.

  • 2

    Kıyılmış sarımsak ilave edip soteleyin. Su, tavuk suyu ve tarhana ilave edip, kaynayana dek karıştırın. Salça ve tuz katıp karıştırın.

  • 3

    Kıyılmış pazı ve küçük parçalara ayrılmış brokoliyi ilave edip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, sıcak olarak servis yapın.

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