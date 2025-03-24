Sebzeli Tarhana Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayçiçek yağı ve tereyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın.
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2
Kıyılmış sarımsak ilave edip soteleyin. Su, tavuk suyu ve tarhana ilave edip, kaynayana dek karıştırın. Salça ve tuz katıp karıştırın.
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3
Kıyılmış pazı ve küçük parçalara ayrılmış brokoliyi ilave edip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, sıcak olarak servis yapın.
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