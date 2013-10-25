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Öğünler Çorba Ruşeymli çorba tarifi

Ruşeymli Çorba Tarifi

ORTA

Ruşeymli çorba çok lezzetli ve besin değeri artmış çorbadır. Ruşeymli çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Köfte için tarhana hariç tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve tarhanaya bulayın. Diğer taraftan börülceyi bir gece öncesinden suda haşlayın ve süzün. Suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Köfteyi katın ve yumuşayana kadar pişirin. Börülceyi ekleyin, yoğurdun içine çorba suyundan bir kepçe koyup, çırpın.
  • 2
    Bir yandan yavaşça yoğurdu çorbaya eklerken, diğer taraftan da çorbayı karıştırın. Börülce yumuşayana kadar pişirin. Tuz, kimyon ve karabiber katın. Üzeri için tereyağını eritip domates ve biber salçasını biraz çevirerek, çorbaya gezdirin. Kıyılmış nane ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.

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