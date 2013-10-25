Ruşeymli Çorba Tarifi

Köfte için tarhana hariç tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve tarhanaya bulayın. Diğer taraftan börülceyi bir gece öncesinden suda haşlayın ve süzün. Suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Köfteyi katın ve yumuşayana kadar pişirin. Börülceyi ekleyin, yoğurdun içine çorba suyundan bir kepçe koyup, çırpın.