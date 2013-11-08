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Öğünler Çorba Reyhanlı mercimek çorbası tarifi

Reyhanlı Mercimek Çorbası Tarifi

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Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir lezzet. Reyhanlı mercimek çorbası nasıl yapılır? Reyhanlı mercimek çorbası tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mercimek, tereyağı, rendelenmiş soğan, salça, pirinç, sarmısak ve suyu bir tencerede 20 dakika kaynatın. Karabiber, pulbiber ve nane ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın ve limon suyunu ekleyin. Ocaktan alıp, üzerine reyhan gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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