Pırasa Çorbası Tarifi
Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pırasaları ve havucu temizleyip 1-2 cm genişliğinde dilimleyin. Pırasa ve havuç dilimlerini bir tencereye alın. Üzerine diyet süt ve 1 su bardağı su ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
-
2
Havuçlar iyice yumuşayana kadar kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp blender'den geçirin. 1 taşım daha kaynattıktan sonra servis tabaklarına alın. Üzerlerini pul biberle süsleyip servis yapın.
