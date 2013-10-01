Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi

Bir gece önceden ıslattığınız yarma ve nohudu yıkayıp, süzün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, yarma ve nohut yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir kapta yoğurda un ve yumurtayı ekleyip iyice çırpın.