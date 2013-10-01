Tarif Ara
Öğünler Çorba Nohutlu yarma çorbası tarifi

Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi

Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi
KOLAY

Nefis ve pratik yarma çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Nohutlu yarma çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir gece önceden ıslattığınız yarma ve nohudu yıkayıp, süzün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, yarma ve nohut yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir kapta yoğurda un ve yumurtayı ekleyip iyice çırpın.
  • 2
    Suyu ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Karışımı haşlanmış yarma ve nohuda ekleyin. Karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. Sos için küçük bir tavada tereyağını eritin.
  • 3
    Küp doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Kıyılmış maydanoz, nane ve pul biberi ekleyip pişirin. Sosu çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Narlı Çorba
KOLAY

Narlı Çorba

DİLŞAT YAŞAR
Ekşili Çorba
ORTA 25 DAKİKA

Ekşili Çorba

Enginarlı Çorba
ORTA

Enginarlı Çorba

Tatar Çorbası
ORTA 20 DAKİKA

Tatar Çorbası