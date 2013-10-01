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Nohutlu Tarhana Çorbası

Nohutlu Tarhana Çorbası
ORTA

Klasik tarhana çorbasından daha farklı. Nohutlu tarhana çorbasını nasıl yapılıyor? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Nohut ve buğdayı önceden haşlayın. Su ve tarhanayı karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca nohudu, buğdayı, kıymayı ve tuzu ekleyip 15 dakika pişirin.
  • 2
    Ardından yağda naneyi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Yuvarlak ekmeklerin üzerinden kapak kesip çıkarın ve içini de hafifçe alın. Çorbayı ekmeklere doldurarak servis yapın.

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