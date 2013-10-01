Mısırlı Sebze Çorbası Tarifi
Son derece besleyici ve bir o kadar doyurucu mısırlı sebze çorbası, en sağlıklı sebzelerle adeta şifalı bir tarif. Mısırlı sebze çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanı yemeklik, domates, patates ve havucu küp doğrayın. Eti kuşbaşı doğrayıp bir tencereye alın. Suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. 5 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya başlayınca mısır ve sebzeleri ekleyin.
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2
Patates ve havuç yumuşayana kadar kaynatın. Başka bir tencerede un ve yağı kavurun. 1 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Unlu suyu çorbaya ekleyip un kokusu gidene kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve reyhan ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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