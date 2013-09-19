Mihaliç Peynirli Domates Çorbası Tarifi
Değişik bir lezzet olan mihaliç peynirli domates çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Mihaliç peynirli domates çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domatesleri rendeleyip 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağında kavurun ve kenara alın. Kalan ayçiçeği yağını bir tencereye alıp kızdırın ve unu rengi dönene kadar kavurun.
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2
Üzerine su ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Kaynayınca üzerine domates püresi ve kavrulmuş domatesi ekleyin.
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3
Tuzunu ayarlayın. 10 dakika kaynatıp sütü ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Servis tabaklara aktararak üzerine rendelenmiş mihaliç peyniri ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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