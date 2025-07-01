Tarif Ara
Öğünler Çorba Mercimek çorbası

Mercimek Çorbası

Mercimek Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Sofraların yıldızı: Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş soğan, patates, bal kabağı, havuç ve sarımsağı ekleyin. Tuz ve zerdeçal ilave edip, malzemenin üzerini beş parmak geçecek kadar tavuk suyu ekleyin. Mercimek yumuşayana dek, orta ısıda haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katıp blender'den geçirin.

  • 2

    Üzeri için kıyılmış yeşil soğanın yeşil kısımlarını ve kremayı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

