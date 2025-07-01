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Mantar Çorbası

Mantar Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile mantar çorbası...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kanlıca mantarının 5 gramını kenara ayırın. Kalan kısmını geniş bir kaseye koyup üzerine 1 çay bardağı sıcak su ekleyin. 10 dakika bekletin. Diğer mantarları nemli bir bez ile silin, gerekirse kabuğunu soyun. Hepsini ince doğrayın.

  • 2

    Tereyağı ve zeytinyağını orta boy bir tencereye alın. Kültür ve kestane mantarı, dövülmüş sarımsak, küp doğranmış soğan ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Ara sıra karıştırarak hepsini birlikte 10 dakika pişirin.

  • 3

    Sudaki Kanlıca mantarını çıkarıp sıkın. İnce doğrayıp tencereye ekleyin. Ilık et suyunu ilave edip karıştırın. Kalan 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi katın. Ocağı kısıp 20 dakika pişirin.

  • 4

    Yeşil yağ için maydanoz, dereotu, zeytinyağı ve tuzu karıştırma kabına koyun. Blender ile sos kıvamı alana dek çekin. Çekmekte zorlanırsanız, bir miktar daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

  • 5

    Çorbayı servis tabaklarına alıp üzerine yeşil yağ gezdirin. Kenara ayırdığınız Kanlıca mantarlarından yerleştirin. Maydanoz ve kişniş tohumu serpip servis yapın.

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