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Mantar Çorbası

Mantar Çorbası
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Zengin aroması ve kremamsı dokusuyla Mantar Çorbası, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...

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