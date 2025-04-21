Bouillabaisse
Bouillabaisse, Fransa'nın Marsilya bölgesine özgü bir yemektir ve yerel balık türleriyle hazırlanır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğan, rezene ve pırasayı incecik dilimleyin. Havuç ve patatesi küp doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Orta ısıda tüm sebzeleri ve kabuğu soyulmuş bütün sarımsakları 4-5 dakika soteleyin.
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2
Tereyağını ekleyip eritin. Unu ilave edip 1 dakika kavurun. Üzerine domates ve domates salçasını ekleyip karıştırın. Suyu ilave edip orta ısıda kaynamaya bırakın. Zerdeçal, muskat, defne yaprağı, biberiye, tuz ve karabiberi ekleyin. Kaynadıktan sonra altını düşük ısıya getirerek 15-20 dakika kaynatın.
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3
Temizlenmiş balıkları küçük parçalar halinde 1-2 cm boyutlarında kesin. 4-5 parça balığı ise 5-6 cm'lik parçalar halinde kesin. Balık parçaları, kabuklarıyla birlikte kum midyesi, karides ve jumbo karidesleri tencereye ekleyin. Yüksek ısıda 10-15 dakika, deniz ürünleri ve balıklar tamamen pişene kadar pişirin. Midyelerin kabuklarının açıldığından emin olun. Açılmayanlar varsa içinden çıkarın.
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4
Servis kaselerine pay edin. Midyelerin kabuklarını ayırarak koyun. Her bir servis kasesine 1 adet Jumbo karides yerleştirin. Kıyılmış maydanoz serpin. Ilık olarak servis yapın.
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