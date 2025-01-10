Mantar Çorbası
Zengin aroması ve kremamsı dokusuyla Mantar Çorbası, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mantarları ince doğrayın. Yağsız tencerede mantar suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. Soğanı küp doğrayın. Zeytinyağını tenceredeki mantarın üzerine ekleyin. Üzerine soğanı ilave edin. Mantar ve soğanı ara sıra karıştırarak kavurun.
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2
Unu katıp kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Sıcak suyu ilave edip karıştırın. Kaynayıp göz göz olunca sütü ekleyin bir yandan da karıştırın. Baharatlarını ayarlayın. Kısık ısıda 5 dakika pişirin. Blende'de çekip tabaklara alın.
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