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Makarna Çorbası

Makarna Çorbası
ORTA

Sofranızda yerini alması gereken ve leziz bir çorba. Makarna çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları ve pırasayı halka doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritip, havuçları soteleyin daha sonra üzerine pırasayı ekleyin. Renkleri dönünce sıcak suyu, et suyu tabletini ekleyip kaynamaya bırakın.
  • 2
    Kaynadıktan sonra üzerine makarna, barbunya, bezelye, tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip pişmeye bırakın. Makarna yumuşayınca tencereyi ocaktan alıp, kıyılmış naneyi ekleyin. Sıcakken servis yapın.

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