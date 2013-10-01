Makarna Çorbası
Sofranızda yerini alması gereken ve leziz bir çorba. Makarna çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Havuçları ve pırasayı halka doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritip, havuçları soteleyin daha sonra üzerine pırasayı ekleyin. Renkleri dönünce sıcak suyu, et suyu tabletini ekleyip kaynamaya bırakın.
-
2
Kaynadıktan sonra üzerine makarna, barbunya, bezelye, tuz, karabiber ve pulbiberi ekleyip pişmeye bırakın. Makarna yumuşayınca tencereyi ocaktan alıp, kıyılmış naneyi ekleyin. Sıcakken servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL