Kulak Çorbası Tarifi

Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın ve yağsız tavada kızartın. Köfteleri çorbanın içine atıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağında kızdırılmış nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.