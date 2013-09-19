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Kulak Çorbası Tarifi

Kulak Çorbası Tarifi
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Harika bir yöresel lezzet olan kulak çorbasını çocuklar da çok sevecek. Kulak çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kara nohutu bir gece öncesinden ıslatın. Haşladıktan sonra süzün. Hamur için, unun ortasını havuz şeklinde açın.
  • 2
    Yumurta, tuz ve su ilave ettikten sonra sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 1 cm kalınlığında açtıktan sonra küçük kareler şeklinde kesin. Kuruması için bir kenara alın.
  • 3
    1 su bardağı hamuru et suyunda haşlayın. Diğer tarafta yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Haşlanan hamurun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave edin.
  • 4
    Köfte için kıyma, tuz ve karabiberi yoğurun. Nohut büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın ve yağsız tavada kızartın. Köfteleri çorbanın içine atıp 1-2 taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağında kızdırılmış nane gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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