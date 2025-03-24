Kremalı Kereviz Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tüm sebzeleri temizleyip mutfak robotunda kıyın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
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2
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
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3
Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım pişirip ocağı kapatın.
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