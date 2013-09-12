Kremalı Havuç Çorbası Tarifi
Kremalı havuç çorbası hem çok sağlıklı hem de lezzetli. Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz kremalı havuç çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Havuçları tavuk suyunda, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız havuçların suyunu süzerek, ayrı bir kaba alın. Suyunu saklayın.
-
2
Havuçları çatalla ezerek püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede eritin ve un ilave edip hafifçe sarartın. Ayrı bir kapta krema, salça ve bir su bardağı tavuk suyunu karıştırın.
-
3
Hazırladığınız havuç püresini, bu karışıma ilave edip iyice karıştırın. Kalan tavuk suyu, tuz ve karabiberle birlikte, hafif ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
