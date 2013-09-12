Tarif Ara
Çorba Kremalı havuç çorbası tarifi

Kremalı Havuç Çorbası Tarifi

ORTA

Kremalı havuç çorbası hem çok sağlıklı hem de lezzetli. Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz kremalı havuç çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Havuçları tavuk suyunda, bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız havuçların suyunu süzerek, ayrı bir kaba alın. Suyunu saklayın.
  • 2
    Havuçları çatalla ezerek püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede eritin ve un ilave edip hafifçe sarartın. Ayrı bir kapta krema, salça ve bir su bardağı tavuk suyunu karıştırın.
  • 3
    Hazırladığınız havuç püresini, bu karışıma ilave edip iyice karıştırın. Kalan tavuk suyu, tuz ve karabiberle birlikte, hafif ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

