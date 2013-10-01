Köfteli Yoğurt Çorbası
Sofranızda ailenizle birlikte yiyebileceğiniz köfteli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte köfteli yoğurt çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencerede un ve yumurtayı topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Suyu ilave edip çırpmaya devam edin. En son yoğurdu katıp bütün malzemeyi karıştırın ve tencereyi ocağın üstüne alın.
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2
Yoğurtlu karışım kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın. Diğer taraftan kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp küçük köfteler hazırlayın. Hazırladığınız köfteleri suda 10 dakika haşlayın. Haşlanmış köfteleri kevgirle alıp, çorbanın içine katın.
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3
Üzeri için ince kıyılmış soğanı ayçiçeği yağında rengi dönene kadar kavurun ve kesme şeker ekleyin. Daha sonra kavrulmuş soğanı çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alın ve kaselere boşaltın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
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