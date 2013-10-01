Köfteli Yoğurt Çorbası

Üzeri için ince kıyılmış soğanı ayçiçeği yağında rengi dönene kadar kavurun ve kesme şeker ekleyin. Daha sonra kavrulmuş soğanı çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alın ve kaselere boşaltın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.