Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi

Köfte için kıymayı tuz ve karabiberle yoğurun. Harçtan nohut büyüklüğünde köfteler yaparak sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Hamur için un, tuz ve suyu yoğurup katı kıvamlı bir hamur elde edin. Gerekirse su miktarını artırabilirsiniz. Hamuru bol unlayarak oklava yardımıyla yuvarlak açın. Yufkayı oklavaya sarıp, ortasından oklavayı çıkarın ve ortadan ikiye kesin. Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Çorba için et suyu, domates suyu ve 1 çorba kaşığı tuzu 5 su bardağı suya ekleyip kaynatın. Hamurların yarısını karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kalan hamuru bir mutfak bezi üzerinde kurutun ve bir kenara (daha sonra yine bu çorbayı yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz ) kaldırın. Hamurlar pişince köfteleri içine atın. Ayrı bir yerde yoğurt, nişasta, yumurta ve 1 çay kaşığı tuzu iyice çırpın. Kesilmemesi için çorbaya 2 su bardağı soğuk su ekleyin. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye ilave edin. Kaynayınca, tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin ve servis yapın.