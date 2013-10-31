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Kıymalı Şehriye Çorbası Tarifi

Kıymalı Şehriye Çorbası Tarifi
KOLAY 5 DAKİKA

Kıymalı şehriye çorbası yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Kıymalı şehriye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Havucu temizleyip küp doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine havuç ve bezelyeyi ekleyip 5 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesi katıp birlikte 5 dakika daha pişirdikten sonra suyu ekleyin.

  • 2

    Havuç ve bezelye yumuşayınca şehriyeyi tencereye ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Arzunuza göre kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.

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